وكيل تعليم قنا يترأس اجتماع منسقي الإعلام

ترأس هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأربعاء اجتماع منسقي الإعلام بإدارة قنا التعليمية وذلك لمناقشة دور المنسقين الإعلاميين في إبراز الأنشطة والفعاليات المميزة وتسليط الضوء عليها، جاء ذلك بحضور أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد رفاعى رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة قنا ومنسقي الإعلام بالمدارس الإعدادية والثانوية بإدارة قنا.



أشاد " عنتر" بعمل ودور المنسق الإعلامى بالمدارس، وأضاف أن العمل الإعلامي المدرسي له دور في إبراز الجوانب الإيجابية داخل المدرسة والتي تساعد في تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، وتعزز العلاقة مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

المعايير والجوانب الفنية بقنا

كما تطرق خلال اللقاء إلى بعض المعايير والجوانب الفنية في عملية النشر عبر صفحات المدارس ومجموعات الواتس اب وغيرها من المعايير الفنية التي تتعلق بالأخبار والصور والفيديوهات.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة مشاركة الفعاليات والندوات والمبادرات التي تنظمها المدارس وإبراز البرامج والأنشطة المدرسية والمواهب الطلابية والعمل على تشجيعها، مؤكدًا أهمية التنسيق بين المنسقين الإعلاميين والعلاقات العامة بالإدارة والمديرية.

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