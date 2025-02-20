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التنظيم والإدارة يعلن وظائف جديدة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين عدد (7) في وظائف (أخصائي البنية الأساسية وتأمين المعلومات ثالث / أخصائي الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ثالث / أخصائي النظم والتطبيقات والدعم الفني ثالث)، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

وأوضح الجهاز أنه قام بنشر المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم اعتبارًا من 9 مارس 2025 حتى 22 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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