إمام مسجد بقنا يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد عبر مكبرات الصوت

هنأ الشيخ محمد مصطفى، إمام مسجد الست حميدة بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، الأقباط بعيد الميلاد المجيد عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد، وذلك فور انتهائه من أداء الصلاة، في خطوة نالت إعجابًا واسعًا من أهالي المنطقة.

مسلم ومسيحي ايد واحدة بقنا

ووسط أجواء روحانية هادئة في مدينة نجع حمادي، كان الشيخ محمد مصطفى، الإمام الشاب المعروف بحكمته وتواضعه، يختتم الصلاة في مسجد الست حميدة، وفجأة، رفع صوته عبر مكبرات المسجد مهنئًا جيرانه وأصدقاءه الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

كلماته كانت بسيطة ولكن عميقة الأثر والتي قال فيها:"إلى إخوتنا الأقباط، أهنئكم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يجعل أيامكم كلها أفراحًا وسلامًا، وأن يديم على وطننا وحدته وترابطه"،ولاقى هذا التصرف النبيل استحسانًا واسعًا بين سكان المدينة من المسلمين والأقباط على حد سواء.

وأشاد الأهالي بموقف الشيخ محمد، معتبرين إياه نموذجًا يُحتذى به في تعزيز روح الأخوة والمحبة بين أبناء المجتمع.

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