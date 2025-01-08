الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إمام مسجد بالمنوفية يعفو عن شاب طعنه ويتنازل عن مليون جنيه ويهديه مصحفًا

إمام مسجد بالمنوفية
إمام مسجد بالمنوفية يعفو عن شاب طعنه ويتنازل عن مليون جنيه

تنازل إمام مسجد بمحافظة المنوفية عن مليون جنيه في جلسة عرفية وقرر أن يعفو عن شاب قام بطعنه في وقت سابق، كما قرر أن يهديه مصحفًا لعله يكون سببّا فى تغيير حياته للأفضل.

شنتنا الحجر تلك القرية التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، هي التي شهدت هذه الواقعة حيث أقيمت جلسة عرفية حضرها أغلب اهل القرية ولكنهم فوجئوا بتصرف هذا الإمام المتسامح.

إمام مسجد فى المنوفية يعفو عن شاب طعنه بآلة حادة

وبعد ان أقرت الجلسة حكمها بمبلغ مليون جنيه على الشاب بعد تعديه بآلة حادة على إمام المسجد، فاجأهم الإمام وقرر التنازل عن المبلغ وأهداه مصحف.

وقال الشيخ جمال إنه قرر أن يعفو عن الشاب لأن الله سبحانه وتعالي هو من قال “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس”، وتنازل عن المبلغ لأنه لن يبيع دمه وفضّل أن يهدي الشاب مصحفًا.

وقَبَّل الشاب رأس إمام المسجد بعد أن أهداه المصحف، وأكدت الجلسة العرفية أن على الطرفين إنهاء إجراءات التنازل والصلح في الجهات الرسمية، والعودة بشرط جزائي على من يخطئ في حق الآخر بمبلغ قيمته 2 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية شنتنا الحجر محافظة المنوفية مركز بركة السبع

مواد متعلقة

حملات مكثفة لمراقبة الأغذية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنوفية

كل حيلتنا معاش تكافل وكرامة، فتاة تستغيث لتعديل قرار علاج والدتها بمستشفى الباجور (فيديو)

إصابة 3 أشخاص صدمتهم دراجة بخارية بالطريق الإقليمي في المنوفية

الفلوس وصلت، تعليم المنوفية تزف بشرى سارة لمعلمي الحصة (فيديو)

اصطدام 5 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية ووقوع إصابات

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا

محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام إدارة شبين الكوم

مستشفى أشمون المركزي تحصل على المركز الأول في القضاء على قوائم الانتظار
ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

مدبولى: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لمصر في مختلف المجالات

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية