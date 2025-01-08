إمام مسجد بالمنوفية يعفو عن شاب طعنه ويتنازل عن مليون جنيه ويهديه مصحفًا

تنازل إمام مسجد بمحافظة المنوفية عن مليون جنيه في جلسة عرفية وقرر أن يعفو عن شاب قام بطعنه في وقت سابق، كما قرر أن يهديه مصحفًا لعله يكون سببّا فى تغيير حياته للأفضل.

شنتنا الحجر تلك القرية التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، هي التي شهدت هذه الواقعة حيث أقيمت جلسة عرفية حضرها أغلب اهل القرية ولكنهم فوجئوا بتصرف هذا الإمام المتسامح.

إمام مسجد فى المنوفية يعفو عن شاب طعنه بآلة حادة

وبعد ان أقرت الجلسة حكمها بمبلغ مليون جنيه على الشاب بعد تعديه بآلة حادة على إمام المسجد، فاجأهم الإمام وقرر التنازل عن المبلغ وأهداه مصحف.

وقال الشيخ جمال إنه قرر أن يعفو عن الشاب لأن الله سبحانه وتعالي هو من قال “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس”، وتنازل عن المبلغ لأنه لن يبيع دمه وفضّل أن يهدي الشاب مصحفًا.

وقَبَّل الشاب رأس إمام المسجد بعد أن أهداه المصحف، وأكدت الجلسة العرفية أن على الطرفين إنهاء إجراءات التنازل والصلح في الجهات الرسمية، والعودة بشرط جزائي على من يخطئ في حق الآخر بمبلغ قيمته 2 مليون جنيه.

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