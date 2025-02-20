طرق علاج ندبات التهاب الغدد العرقية القيحي

التهاب الغدد العرقية القيحي هو حالة التهابية مزمنة تسبب تكون أكياس على الجلد وتحته، وإذا تُرِك التهاب الغدد العرقية القيحي دون علاج، فقد تترك الأكياس المكسورة ندوبًا عميقة وتؤثر بشكل دائم على مظهر البشرة.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن تكون هذه الندوب مؤلمة ومثيرة للحكة، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا للتوتر العاطفي وانخفاض الثقة بالنفس.

علاج ندبات التهاب الغدد العرقية القيحي

لا يوجد علاج معروف لالتهاب الغدد العرقية القيحي حتي الآن، وعلى الرغم من أن الحالة يمكن أن تظل كامنة أو غير نشطة لبعض الوقت، مثل الصدفية، إلا أن النوبات تحدث، وعندما يحدث ذلك، من المهم معالجتها في أقرب وقت ممكن قبل أن تتفاقم حالة التهاب الغدد العرقية القيحي تدريجيًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

عندما تتشكل الأكياس، فإنها تتصل ببعضها البعض تحت الجلد من خلال أنفاق عميقة تسحب البشرة إلى الأسفل، ويتسبب هذا المرض في حدوث ظاهرة تشبه الخيمة، حيث يكوّن الجلد نتوءات ثم يتبقى ندوب عميقة على البشرة.

يجب تجنب التقاط أو تفجير أكياس، والانتباه جيدًا للأعراض وطلب الرعاية الطبية في المراحل الأولى من النوبات لتجنب زيادة الأكياس والأنسجة الندبية.

بخلاف ذلك، هناك حلول منزلية يمكن استخدامها، جنبًا إلى جنب مع العلاجات المفيدة التي تقلل من شدة واحتمالية حدوث الأنسجة الندبية.

حقن الستيرويد

يمكن استخدام حقن الستيرويد لتقليل الالتهاب في الكيس الملتهب، وهذا مفيد بشكل خاص إذا انفتح الكيس لأن الالتهاب لا يختفي حتى عند تصريفه، ومن خلال تقليل الالتهاب، فإن تقلل من احتمالية تكوين المزيد من الكيس وتقليل تراكم الضغط الذي يسبب ندوبًا عميقة.

الحقن البيولوجية

الأدوية البيولوجية هي أدوية مصنوعة من الحياة العضوية، وفي مجال التهاب الغدد العرقية القيحي، بدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الموافقة على استخدام المواد البيولوجية لاستهداف الاستجابات الالتهابية المحددة التي تسبب تكوين أكياس التهاب الغدد العرقية القيحي بشكل مباشر.

الجراحة بالليزر والاستئصال

بالنسبة لالتهاب الغدد العرقية القيحي الشديد، هناك خيارات جراحية، وإزالة الأكياس الفردية، وكذلك الأنفاق العميقة التي تربط بينها، يسمح للبشرة بالاستلقاء بشكل أكثر تسطحًا، مما يقلل من شدة أي نسيج ندبي محتمل، وهذا مفيد أيضًا لأن هذه الندبات العميقة يمكن أن تسبب أحيانًا مشاكل في الحركة، بما في ذلك الشعور بالضيق أو الضغط.

تدليك الأنسجة الندبية

من خلال شد الأنسجة الندبية وتمديدها، يمكن أن يساعد العلاج بالتدليك في تليين وتسطيح الندبات حتى تصبح أقل وضوحًا، ونظرًا لأن التهاب الجلد الدهني غالبًا ما يشد الجلد، فقد يعيد العلاج بالتدليك بعض المرونة التي تشتد الحاجة إليها إلى سطح الجلد، مما يقلل من شدة الندبات المستقبلية.

الكريمات والمراهم الموضعية

يصف الطبيب أفضل أنواع الصابون والكريمات الموضعية والمراهم الأخرى المناسبة لكل حالة والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأنسجة الندبية، فمن المهم التأكد من اختيار العلاجات الموضعية التي لن تؤدي إلى تفاقم التهاب الجلد الدهني، وبشكل عام، يجب أن يكون أي شيء يتم استخدامه خاليًا من العطور والأصباغ والبارابين والمقشرات.

التقشير الجلدي والوخز بالإبر الدقيقة

هذان العلاجان مفيدان في علاج ندبات حب الشباب، ويمكن أن يعملا أيضًا مع التهاب الجلد الدهني، ويتضمن التقشير الجلدي استخدام أداة صغيرة لإزالة الطبقة السطحية العلوية من الجلد في محاولة لتنعيم الندبات.

يقوم التقشير الدقيق بنفس الشيء ولكنه أقل تدخلًا، مع مواعيد أقصر موزعة على فترات أطول، وتتضمن تقنية الوخز بالإبر الدقيقة استخدام إبر رفيعة لثقب الأنسجة الندبية وتحفيز نمو الجلد الجديد.

منع وتقليل شدة ندبات التهاب الغدد العرقية القيحي

قد يكون التندب أمرًا لا مفر منه إذا كانت الشخص يعاني من التهاب الغدد العرقية القيحي، ولكن يمكن تقليل شدة الندبات التي تتشكل عن طريق علاج النوبات في أقرب وقت ممكن.

الحصول على تشخيص مبكر

عند أول علامة على ظهور البثور أو الأكياس على أجزاء من الجسم حيث ينمو الشعر (مثل الإبطين والفخذ والأرداف)، يجب زيارة مقدم الرعاية الصحية، على الرغم من أن هذه قد تبدو مثل حب الشباب الطبيعي، إذا كانت تظهر باستمرار ولم تنجح علاجات حب الشباب المعتادة، إذا تركت دون علاج، فإن الأكياس الدهنية تلتصق ببعضها البعض، وإذا استمرت في الالتهاب، فقد تنمو وتتطور القيح ثم ينفتح في النهاية، وهذا ما يسبب تكوين نسيج ندبي.

الحرص على نظافة الجروح وترطيبها

إذا كان لدي الشخص كيس مكسور ينتج إفرازات أو دم أو صديد، فيجب التأكد من الحفاظ على نظافة المنطقة وتطهيرها، ويمكن استخدام الكحول المحمر لتنظيف السطح.

يتوفر الصبار وغيره من الكريمات المرطبة والمراهم الموضعية للمساعدة في منع جفاف البشرة، لكن أهم شيء هو الحفاظ على نظافة سطح البشرة، سيحد هذا من المزيد من العدوى حتى يتمكن الشخص من رؤية الطبيب لمزيد من العلاج.

ويجب تضميد أي شيء يتسرب أو يفرز إفرازات، فلا يفضل أن تلمس هذه الإفرازات أجزاء أخرى من الجسم لأنها يمكن أن تنتشر.

إزالة الشعر بالليزر

تعمل إزالة الشعر بالليزر على تقليل عدد الشعر في منطقة واحدة عبر عدة علاجات، ومن خلال إزالة الشعر، يمكن منع العدوى والانسداد الأولي للمسام مما يؤدي إلى الالتهاب وتفاقم التهاب الغدد العرقية القيحي.

فإذا تخلصنا من الشعر، فسيتم حل 30% من المشكلة لأن هذا الشعر لن يخرج ويسبب الالتهاب.

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