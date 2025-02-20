أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف تعزيز قدرات اللاعبين المصريين على التنافس في أعلى المستويات الرياضية.

وشملت هذه الرؤية عقد اللقاءات المجمعة للقياسات والفحص الطبي، حيث تم تنسيق الجهود بين قطاعات الأداء والطب الرياضي، بإشراف اللجنة العلمية للمشروع ونفيذ لقاءات تقييمية للاعبي المشروع القومي في رياضة ألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، تضمنت الفحوصات الطبية والقياسات البدنية والمهارية التخصصية اللازمة.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، فيتو

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشروع خلال الفترة الماضية كان بمثابة النواة الأساسية لمد مختلف المنتخبات المصرية وخاصة فى الألعاب الفردية بالعناصر الواعدة التى استطاعت خصد العديد من الميداليات فى مختلف البطولات القارية والعالمية مشيرا أن خطة التطوير تأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير حوكمة المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وأضاف أن التطوير سيشمل تكثيف أوجه الفحوصات الطبية للاعبي المشروع وكذلك القياسات البدنية ووضع أطر أكثر عمقا للجوانب المهارية للاعبين بما يضمن تطوير قدرات وإمكانات لاعبي المشروع وذلك فى ضوء الاستعدادات الخاصة بجميع المنتخبات المصرية لخوص مختلف المنافسات المقبلة.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وأشار أن التطوير سيشمل أيضا تكثيف أوجه استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا والأساليب الحديثة التدريب والقياس، وتوفير الدعم اللازم للرياضيين للوصول إلى أعلى المستويات في البطولات الدولية.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وزير الرياضة يعلن خطة تطوير استاد القاهرة

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ مؤتمرًا صحفيًا في استاد القاهرة الدولي، للإعلان عن خطة التطوير الشامل للاستاد الرئيسي، وذلك قبيل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت المقبل.

في بداية المؤتمر، استعرض الدكتور ذكريا محيي الدين مساعد الوزير، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للاستاد، كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لضمان جاهزية الاستاد لاستقبال المباراة المرتقبة، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

في بداية كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استاد القاهرة كان قد أغلق من قبل لزيادة التكثيف والتركيز من أجل إنهاء كافة أعمال الصيانة، وكافة الأمنيات أن تخرج المباراة في أبهي صورة بعد تطوير وتجديد الاستاد.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وشدد وزير الرياضة على خطة التطوير الشامل للاستاد، تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية، بالاهتمام البالغ بتطوير المنشآت الرياضية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، ويسهم في تحسين تجربة الجماهير والرياضيين على حد سواء.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وقال صبحي: "لأول مرة في المنطقة تكون أرضية الملعب مزيج بين الصناعي والطبيعي، ونعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تواكب التطورات العالمية في المنشآت الرياضية، ونتطلع إلى أن يكون استاد القاهرة نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وواجهة رياضية مشرفة لمصر أمام العالم".

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل استاد القاهرة إلى مركز متكامل للفعاليات الرياضية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا الصرح الرياضي العريق في ظل وجود هيئة كلها خبراء في مجالهم.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

شملت الأعمال تحسين أرضية الملعب والتراك، وتجهيز المدرجات، وتطوير المرافق لضمان أفضل تجربة للجماهير واللاعبين، وشمل أيضًا التطوير، غرف اللاعبين، ومنظومة الإضاءة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير، مثل بوابات الدخول الإلكترونية وتحسين مناطق الضيافة.

وعلي هامش المؤتمر الصحفي، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية داخل أرضية استاد القاهرة الدولي.

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