الأربعاء 08 يناير 2025
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فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا
ملكة جمال أمريكا

ذكرت تقارير إعلامية أن آبي ستوكارد، الطالبة في كلية التمريض من ولاية ألاباما، توجت بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2025، متفوقةً على 51 مرشحة من مختلف الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى  واشنطن العاصمة وبورتوريكو. 

 فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا 

وفي مسابقة جرت في أورلاندو، فلوريدا، استطاعت ستوكارد، البالغة من العمر 22 عامًا، أن تحقق فوزًا استثنائيًا، خاصة بعد أن حصلت على لقب ملكة جمال ألاباما في يونيو من العام الماضي. 

مسابقة ملكة جمال أمريكا 

وخلال المسابقة السنوية لملكة جمال أمريكا تألقت ستوكارد في عدة مراحل، من بينها فقرة اللياقة البدنية، التي حلت محل ملابس السباحة في 2023، حيث ظهرت المتسابقات بملابس رياضية حيوية.

 

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 كما تم اختبار المهارات الشخصية للمشاركات من خلال إجابة عن أسئلة عشوائية تناولت موضوعات متنوعة مثل الإسكان والرقابة والدين الوطني. وعندما سُئلت ستوكارد عن البطالة، تحدثت عن ضرورة تشجيع العاملين على العودة إلى سوق العمل بعد جائحة كوفيد-19

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