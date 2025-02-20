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خارج الحدود

«واس» تكشف سبب اجتماع قادة التعاون الخليجي والملك عبد الله والرئيس السيسي غدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان، فيتو

 قال مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية “واس” إنه بدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مدينة الرياض، غدًا الجمعة، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية في لقاء أخوي غير رسمي.

 

اللقاءات الودية الخاصة

 ويأتي هذا اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية، في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

 

جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة 

 وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية.

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