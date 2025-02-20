السيسي يغادر إسبانيا متجهًا إلى السعودية

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإسبانية مدريد متجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة إسبانيا.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية



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