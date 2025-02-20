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وزير الأوقاف يلتقي رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بمملكة البحرين

وزير الأوقاف يلتقي
وزير الأوقاف يلتقي رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بسماحة الشيخ الدكتور عبد الله ويسي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان - المشرف العام على شئون الإفتاء، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي"، بالمملكة البحرينية.

 سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين وزارة الأوقاف واتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين وزارة الأوقاف واتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، مؤكدين أهمية توحيد الجهود لنشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك في المجتمعات الإسلامية.

كما تناول اللقاء آليات تبادل الخبرات العلمية والدعوية، وتعزيز التعاون في مجال تدريب الأئمة والدعاة، والتفاعل مع الأفكار الإلحادية، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير.

من جانبه، أشاد الشيخ الدكتور عبد الله ويسي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين علماء الأمة الإسلامية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في المجالات الدعوية والعلمية.

نشاط وزير الأوقاف المكثف في العاصمة البحرينية - المنامة

يأتي هذا اللقاء ضمن نشاط وزير الأوقاف المكثف في العاصمة البحرينية - المنامة، لتعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الإسلامية حول العالم، بما يسهم في تحقيق الوحدة الفكرية والعلمية بين علماء الأمة، وذلك على هامش مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك"، والمنعقد خلال يومي ١٩ و٢٠ فبراير الجاري، برعاية كريمة من صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة، ملكِ مملكةِ البحرين الشقيقة، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأكثر من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات الإسلامية والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

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الازهر أسامة الأزهري الحوار الإسلامي الحوار الإسلامي - الإسلامي الدكتور اسامة الازهري المجتمعات الاسلامية تجديد الخطاب الدينى مملكة البحرين

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