محافظ الإسكندرية يفتتح الملتقى التوظيفي الخامس لخريجي المدارس الفنية "فيديو وصور "

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الملتقى التوظيفي الخامس لخريجي المدارس الفنية ضمن مبادرة " إنزل اشتغل"، والذي يهدف إلى خلق آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية GIZ، بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات.

فيتو أجرت بثا مباشرا لافتتاح الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الملتقى التوظيفى الخامس لخريجى المدارس الفنية.

في البداية؛ تفقد محافظ الإسكندرية أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى البالغ عددهم 40 شركة، لتوفير 5000 فرصة عمل بمختلف القطاعات، لكافة الخريجين وكذلك الفنيين والعمال المؤهلين وأفراد الأمن والسائقين؛ للتوظيف والتعيين مباشرة بالشركات والمصانع في المنطقة الحرة بالعامرية وبالمناطق الصناعية بمدينة برج العرب، فضلًا عن العديد من شركات ومصانع وجمعيات الغرفة التجارية للصناعة بالإسكندرية.

وخلال الافتتاح؛ التقى محافظ الإسكندرية بالعديد من الشباب المشاركين بالملتقى حيث شجعهم على استثمار الفرص المتاحة وحضور مثل هذه الملتقيات لمعرفة متطلبات سوق العمل، وأكد على أن الدولة تسعى جاهدة لدعم الثقة بين الشباب من خلال تسهيل مناخ جيد للاستثمار والصناعة بشكل عام، وبناء الكوادر البشرية من خلال توفير فرص عمل حقيقية لجميع الشباب والفتيات خريجي المدارس الفنية "الصناعية - والزراعية - والتجارية - والفندقية" ومدارس التعليم والتدريب المزدوج وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.

وقد أشاد محافظ الإسكندرية بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية بالتعاون الألماني، معربًا عن سعادته بالمبادرة التي تولد أمل كبير لدى الشباب من خلال تشجيع مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن الملتقى يعقد لقاءات توعية يتخللها محاضرات توجيه وإرشاد لكافة الشباب المشاركون بملتقى التوظيف عن أهمية قيمة وثقافة العمل لكافة الشباب والفتيات والإجتهاد والتحمل وعرض كافة نوعيات الوظائف المطلوبة بسوق العمل.

جاء ذلك بحضور؛ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية GIz، وكافة الجهات المعنية.

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