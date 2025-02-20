بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة القمة (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ مؤتمرًا صحفيًا في استاد القاهرة الدولي، للإعلان عن خطة التطوير الشامل للاستاد الرئيسي، وذلك قبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت المقبل.

في بداية المؤتمر، استعرض الدكتور زكريا محيي الدين مساعد الوزير، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للاستاد، كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لضمان جاهزية الاستاد لاستقبال المباراة المرتقبة، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

في بداية كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استاد القاهرة كان قد أغلق من قبل من أجل إنهاء كافة أعمال الصيانة، وكافة الأمنيات أن تخرج المباراة في أبهى صورة بعد تطوير وتجديد الاستاد.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وشدد وزير الرياضة على خطة التطوير الشامل للاستاد، تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية، بالاهتمام البالغ بتطوير المنشآت الرياضية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، ويسهم في تحسين تجربة الجماهير والرياضيين على حد سواء.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وقال صبحي: "لأول مرة في المنطقة تكون أرضية الملعب مزيج بين الصناعي والطبيعي، ونعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تواكب التطورات العالمية في المنشآت الرياضية، ونتطلع إلى أن يكون استاد القاهرة نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وواجهة رياضية مشرفة لمصر أمام العالم".

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل استاد القاهرة إلى مركز متكامل للفعاليات الرياضية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا الصرح الرياضي العريق في ظل وجود هيئة كلها خبراء في مجالهم.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

شملت الأعمال تحسين أرضية الملعب والتراك، وتجهيز المدرجات، وتطوير المرافق لضمان أفضل تجربة للجماهير واللاعبين، وشمل أيضًا التطوير، غرف اللاعبين، ومنظومة الإضاءة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير، مثل بوابات الدخول الإلكترونية وتحسين مناطق الضيافة.

بعد أعمال التطوير، وزير الرياضة يكشف مدى جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة القمة

وعلي هامش المؤتمر الصحفي، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية داخل أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر فتح أبواب الاستاد في الثانية ظهر السبت وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق.

واتفقت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على طاقم التحكيم المقرر تعيينه لمباراة بين الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء طاقم التحكيم مساء اليوم الخميس، والذي من المرجح أن يكون طاقما أوروبيا خاصة بعدما ابتعد الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، عن إدارة المباراة بسبب إدارته للقاء القمة يوم السبت المقبل بالدوري البولندي.

وابتعد اتحاد الكرة عن مخاطبة حكام من أمريكا الجنوبية بسبب انشغالهم بمعسكر حكام النخبة والخاص بكأس العالم، بتوصية من أوسكار رزوير رئيس لجنة الحكام الجديد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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