الخميس 20 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاته وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري 

وبدأ أمس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية؛ استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري  الممتاز.

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وخاض فريق الزمالك تدريباته على استاد هيئة قناة السويس الجديد، وينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة على أن ينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعدادًا للقاء الأهلي.

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ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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