"أحب مسجدي"، فعالية لتشجيع الأطفال على الذهاب للمساجد (صور)

انطلقت فعالية "أحب مسجدي" بمسجد الشهداء بمدينة الإسماعيلية، بهدف تشجيع الأطفال على ارتياد المساجد من خلال برنامج أسبوعي يقدم تعليمًا دينيًّا تفاعليًّا يعتمد على الأنشطة الفنية التي توضح المفاهيم الدينية بأسلوب جذاب للأطفال، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الدينية لدى النشء وربطهم بالمساجد.

فعالية "أحب مسجدي" بمسجد الشهداء بمدينة الإسماعيلية

وتتضمن الفعالية ورش عمل دينية تسلط الضوء على حياة الصحابة -رضي الله عنهم- وقصص الأنبياء، إضافة إلى ترسيخ قيم الإسلام، مثل: الأمانة والصدق من خلال أنشطة تفاعلية، فضلًا عن تنظيم مسابقات دينية بين الأطفال مع تقديم جوائز تشجيعية لتحفيزهم على المشاركة.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بهذه الفعالية، مشيرين إلى أثرها الإيجابي في تشجيع أطفالهم على الالتزام بالصلاة في المسجد والتفاعل مع القيم الإسلامية بأسلوب محبب.

وتُشرف على الفعالية الدكتورة رانيا مصطفى، أستاذ بكلية الطب - واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف، التي أكدت أن هناك خطة لتوسيع الفعالية لتشمل مساجد أخرى في الإسماعيلية، مع دراسة إمكانية تعميمها في محافظات أخرى، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق ملتقى الأطفال في رمضان، والذي يُعقد كل خميس بعد صلاة العصر في (٢١٤٦٧) مسجدًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم برامج تثقيفية وتربوية تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية لدى الأطفال بأساليب حديثة ومبتكرة. كما تنظم الوزارة فعالية ثقافية خاصة بالطفل في الحديقة الثقافية مساء كل خميس خلال شهر رمضان، لتقديم محتوى ديني وتوعوي في أجواء تناسب الأطفال وتحببهم في المسجد.

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