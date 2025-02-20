الرقابة المالية: 1.89 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى ديسمبر 2024

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية 1.894 مليار جنيه خلال ديسمبر عام 2024 بالمقارنة بـ1.267 مليار جنيه خلال الشهر المقابل من عام 2023 بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 49.4%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 17% خلال الأعوام الميلادية من 2019 إلى 2023.

عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر

واضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد لاستعراض حصاد القطاعات التابعة للرقابة المالية خلال 2024، انه تبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%.

قيمة المزايا التأمينية المسددة

وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محققا معدل نمو بنحو 19%.

ما هي صناديق التأمين الخاصة ؟

تعد صناديق التأمين الخاصة واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي، وكذلك من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل، وأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وقناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها، وفقًا للنظام الأساسي المعتمد من الهيئة والضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.



وتسهم صناديق التأمين الخاصة في توفير آليات الاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الاستحقاق، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

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