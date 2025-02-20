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اقتصاد

الرقابة المالية: انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 535.5 مليار جنيه خلال 2024

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

 قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالنسبة  لأسواق الكربون خلال عام 2024v فقد تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب وشهد تنفيذ صفقات تداول لشهادات الكربون الطوعية وإبرام أول عقد اجل لشهادات الكربون الطوعية ببن شركات مصرية واجنبية باجمالي 4500 طن تم تخفيضه من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. 

 

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

 وأشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالرقابة المالية لاستعراض حصاد القطاعات التابعة لها خلال عام 2024، إلى أنه تمت الموافقة على 3 جهات تحقق ومصادقة منها جهة دولية، مضيفا أنه ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 911.5 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 2.02%.

 

وتابع: أنه تمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي التمويل الممنوح من الجهات غير المصرفية خلال 2024، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بحصة 13%، ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 10.5%، يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2%، أعقبه التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، ويمثل نشاط التمويل العقاري أقل نسبة من إجمالي التمويل الممنوح بنسبة 2.8%.


وتابع، إنه  انخفضت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولى إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ601.7 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل انخفاض 11%.


وأرجع، أسباب انخفاض إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة وتخفيض وتعديل رأس المال) بنسبة 6.7%، لتسجل حوالي 479.6 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بنحو 514.1 مليار جنيه في العام السابق،و تحييد أثر الانخفاض في قيمة تخفيض وتعديل رأس المال، ارتفعت قيمة إصدارات تأسيس وزيادة رأس المال بمعدل 16% لتسجل حوالي 385.7 مليار جنيه بمقارنة بنحو 332.5 مليار جنيه في العام السابق.


وتراجعت  إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات) بنسبة 36.2% في 2024 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المرجعية الصادرة عن البنك المركزي من 9.75% في مارس 2022 إلى 27.75% في مارس 2024، ومن ثم انخفاض طلب المستثمرين على أدوات تمويل الدخل الثابت لارتفاع تكلفتها.

 

وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 14.333 تريليون جنيه في عام 2024 مقارنة بـ3.222 تريليون جنيه خلال 2023 بمعدل زيادة بلغ 344.8%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 لتسجل ارتفاعًا بنسبة 428%، ليصل إلى 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1.198 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.

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الاوراق المالية الاستهلاكي أسواق الكربون التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة الصغيرة والمتوسطة العامة للرقابة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للرقابة المالية

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