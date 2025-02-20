الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: لدينا 249 شركة و774 ألف مستثمر نشط بالبورصة بنهاية 2024

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

 قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالنسبة لنشاط سوق رأس المال فتصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 249 شركة، و530 شركة عاملة بنشاط سوق المال، وأكثر من 774 ألف مستثمر نشط بالبورصة.

 

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض حصاد القطاعات التابعة، أنه بالنسبة لنشاط التأمين فتبلغ عدد شركات التأمين 40 شركة، وشركات الوساطة عدد 97 شركة، وشركات وساطة وتقدير الأضرار 31 شركة، وشركات الخبرة الاستشارية 9 شركات.

 

عدد صناديق التأمين الخاصة

 وتابع؛ أنه يبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة نحو  675 صندوقًا ساريًا يبلغ عدد أعضائها 5 ملايين عضو، ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومي 6 صناديق يصل عدد أعضائها 28 مليون عضو، بالإضافة إلى 5 مجمعات تأمين وهي (المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، ومجمعة تأمين البضائع العاملة بالسكة الحديد ونقل الأقطان).

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وفيما يتعلق  بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فتبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 1012 جمعية ومؤسسة أهلية، و22 شركة تمويل متناهي الصغر، وشركتين تأجير تمويلي متناهي الصغر، ويستفيد منها 3.7 مليون عميل.

 

وبلغت عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، جمعية واحدة فقط، و9 شركات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية يستفيد من هذا النشاط أكثر من 10 آلاف عميل.

 

واشار إلى أنه بالنسبة لنشاط التخصيم والتأجير التمويلي فتبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التخصيم 40 شركة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية، ويستفيد من هذا النشاط 700 عميل، فيما تبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التأجير التمويلي 44 شركة.

 

أما عن نشاط التمويل العقاري فيبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل العقاري 25 شركة، و14 شركة تقييم عقاري، ويستفيد من النشاط 98 ألف عميل.

 

وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي فيبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل الاستهلاكي 45 شركة، ويستفيد من النشاط 3.3 مليون عميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام التكنولوجيا التكنولوجيا المالية البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية

مواد متعلقة

الرقابة المالية تمد فترة تقديم القوائم المالية المنتهية في ديسمبر حتى أبريل المقبل

الرقابة المالية تطور قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

خضعت لهيمنة الإمبراطورية المصرية، تاريخ الضفة الغربية صفقة القرن الجديدة

سورة الكهف، فضل قراءتها يوم الجمعة بالدليل من السنة النبوية

الإحصاء: 16.8 % زيادة متوسط أجور العاملين خلال 2023

الأكثر قراءة

صراخ ولطم وعويل، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب "خُط الصعيد" (فيديو)

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض المناطق مساء غد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية