رئيس الرقابة المالية: لدينا 249 شركة و774 ألف مستثمر نشط بالبورصة بنهاية 2024

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالنسبة لنشاط سوق رأس المال فتصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 249 شركة، و530 شركة عاملة بنشاط سوق المال، وأكثر من 774 ألف مستثمر نشط بالبورصة.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض حصاد القطاعات التابعة، أنه بالنسبة لنشاط التأمين فتبلغ عدد شركات التأمين 40 شركة، وشركات الوساطة عدد 97 شركة، وشركات وساطة وتقدير الأضرار 31 شركة، وشركات الخبرة الاستشارية 9 شركات.

عدد صناديق التأمين الخاصة

وتابع؛ أنه يبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة نحو 675 صندوقًا ساريًا يبلغ عدد أعضائها 5 ملايين عضو، ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومي 6 صناديق يصل عدد أعضائها 28 مليون عضو، بالإضافة إلى 5 مجمعات تأمين وهي (المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، ومجمعة تأمين البضائع العاملة بالسكة الحديد ونقل الأقطان).

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وفيما يتعلق بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فتبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 1012 جمعية ومؤسسة أهلية، و22 شركة تمويل متناهي الصغر، وشركتين تأجير تمويلي متناهي الصغر، ويستفيد منها 3.7 مليون عميل.

وبلغت عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، جمعية واحدة فقط، و9 شركات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية يستفيد من هذا النشاط أكثر من 10 آلاف عميل.

واشار إلى أنه بالنسبة لنشاط التخصيم والتأجير التمويلي فتبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التخصيم 40 شركة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية، ويستفيد من هذا النشاط 700 عميل، فيما تبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التأجير التمويلي 44 شركة.

أما عن نشاط التمويل العقاري فيبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل العقاري 25 شركة، و14 شركة تقييم عقاري، ويستفيد من النشاط 98 ألف عميل.

وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي فيبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل الاستهلاكي 45 شركة، ويستفيد من النشاط 3.3 مليون عميل.

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