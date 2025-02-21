يستمر البنك الأهلي المصري في طرح عدد من شهادات الادخار خلال عام 2025 بما يناسب كل العملاء.

وتشمل قائمة شهادات البنك الأهلي المصري 2025 ما يلي:

أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل شهادات الادخار البلاتينية 2025 بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

وتشمل الخيارات التالية:

الشهادة البلاتينية السنوية:

تقدم عائدًا شهريًّا بنسبة 23.5%، أو عائدًا سنويًّا بنسبة 27% يُصرف عند انتهاء مدة الشهادة، بالإضافة إلى خيار العائد اليومي بنسبة 23%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

تمتد لمدة ثلاث سنوات، وتوفر عائدًا ثابتًا شهريًا بنسبة 21.5%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

تمنح عائدًا بنسبة 27.5% يُصرف كل ثلاثة أشهر على مدار ثلاث سنوات.

تتيح جميع الشهادات إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، فضلًا عن إصدار بطاقات ائتمانية، مع شرط عدم استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ويسعى البنك الأهلي لإرضاء جميع الفئات من العملاء عبر طرح مجموعة شهادات ادخار متنوعة.

وحول أفضل شهادات للبنك الأهلي ذات العائد الشهري في عام 2025 فهي كالآتي:

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).



كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

كشف البنك الأهلي أماكن وطرق شراء الشهادة البلاتينية الجديدة ذات العائد 27% سنويًّا.

طرق شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 27%

وأوضح البنك الأهلي أن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك ١٩٦٢٣

ومن جانب آخر يقدم البنك الاهلي المصري لعملائه منتجات مصرفية متنوعة لعل منها شهادة الاستثمار من الفئة أوب والتي يقبل عليها العديد من العملاء.

وحول تفاصيل ومزايا شهادات استثمار البنك الأهلي فئة أوب فهي كالتالي:

تصدر شهادة استثمار (أ) لمده 10 سنوات وتكون فئات الشهادة 100 جم ومضاعفاتها والعائد يكون مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

تصدر شهادة استثمار (ب) لمده 3 سنوات وتكون فئات الشهادة 500 جم ومضاعفاتها ودوريه صرف العائد ربع سنوي.

تصدر شهادة استثمار (ب) لمده سنه وتكون فئات الشهادة 1000 جم ومضاعفاتها ودوريه صرف العائد شهري.

تفاصيل شهادات الدولار في البنك الأهلي

من جانب اخر فوائد شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي، يقدم البنك الأهلي عدد من الشهادات الدولارية لعملائه، وتشمل القائمة شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، بفائدة تختلف على حسب المدة التي يرغب فيها العملاء.

فوائد شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي

وتتمثل فوائد شهادات الادخار بالدولار الأمريكي في فوائد شهرية وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية.

5.15 % دولار - سنوي

5.10 % دولار - نصف سنوي

5.05 % دولار - ربع سنوي.

5.00 % دولار - شهري.

شهادة أهل مصر ذات أجل 7 سنوات بفائدة

5.05 % دولار - سنوي

5.00 % دولار - نصف سنوي

4.95 % دولار - ربع سنوي

4.90 % دولار - شهري

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