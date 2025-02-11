الأربعاء 12 فبراير 2025
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اقتصاد

حساب البنك الأهلي اليومي بعائد مميز، اعرف التفاصيل

البنك الاهلي
البنك الاهلي

كشف البنك الاهلي عن أنه يمكن فتح حساب الأهلى اليومي بالجنيه المصرى للعملاء.

وأوضح البنك أن ذلك يتم من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الاهلي داخل جمهورية مصر العربية أو من خلال الأهلي نت/الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصرى.

وأضاف أنه يمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة “مصريين وأجانب”,

 الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه مصرى ويتم احتساب العائد على رصيد الاغلاق اليومي وهو بنسبة 22%، ويمكن للعملاء استخدام دفتر شيكات فى تنظيم المعاملات بالحساب كما يمكن للعميل إصدار وربط بطاقة خصم مباشر على الحساب.

بطاقات الائتمان من البنك الاهلي 

ويقدم البنك الاهلي المصري خدمات عديدة لعملائه ولعل أبرزها خدمة بطاقات الائتمان.

وصممت بطاقات الائتمان المقدمة من البنك الأهلي المصري، خصيصًا  لتناسب احتياجات العملاء المتنوعين وذلك  من خلال عدة نقاط.

وتتيح بطاقات الائتمان من البنك الاهلي المصري للعملاء مايلي:


حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.
 

 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الآمن OTP.


 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي 
 

 أقل حد أدنى للسداد 5% شهريًّا من رصيد البطاقة الائتمانية.
 

 إمكانية إصدار بطاقات إضافية.
 

 الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.
 

 تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرفنا.

 

يسعى العديد من عملاء البنوك لمعرفة موعد تغيير الرقم السري لخدمة الانترنت والموبايل البنكي ودورية ذلك التحديث بما يضمن استمرار أداء الخدمة بأفضل ما يكون.

تغيير الرقم السري في الموبايل البنكي 

وحول ذلك أكد بنك الأهلي المصري أن تغيير الرقم السري لخدمة الإنترنت والموبايل البنكي يجب أن يكون كل ستة أشهر.

 

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