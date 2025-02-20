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محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية غدًا

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو

أعلنت محافظة الدقهلية انقطاع الكهرباء غدا الجمعة ساعتين عن عدد من المناطق بمدينة المنصورة نظرا لقيام شركة كهرباء شمال الدلتا (هندسة كهرباء شرق المنصورة) لعمل الصيانة الدورية على لوحة توزيع استاد المنصورة.

أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء في المنصورة 

وأوضحت محافظة الدقهلية أنه سيتم فصل الكهرباء يوم غد الجمعة الموافق 2025/2/21 لمدة ساعتين من الساعة 6:00 صباحا حتى 8:00 صباحا.

الأماكن المستهدفة لانقطاع الكهرباء 

وأشارت محافظة الدقهلية إلى الأماكن المستهدفة وهي المناطق التالية:-

التأمين الصحى بسندوب - مستشفى المنصورة الدولي- مجمع المحاكم- شارع الأتوبيس الجديد- جزء من عزبة الشال- خلف سجن المنصورة- شارع الجامع مدينة السلام -منطقة شل أوت- مبنى القيادة والتحكم - مطحن الطويل - مضرب بهرند- محطة صرف شرق - تقسيم الشئون الإجتماعية - مدينة مبارك بالكامل.

 

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