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رياضة

غيابات الأهلي والزمالك عن قمة السبت

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

 تشهد قائمة القطبين الأهلي والزمالك العديد من الغيابات عن مباراتهما المرتقبه يوم السبت المقبل بالجولة الخامسه عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي الطامح للمنافسه على صدارة جدول المسابقه الذي يتربع عليه بيراميدز بفارق نقطة , والذي يأمل في الفوز باللقاء لزيادة الفارق بينه وبين الزمالك صاحب المركز الثالث بالبطولة لثمان نقاط يغيب عنه العديد من اللاعبين ويعد ابرزهم محمد محدي افشه الذي يغيب عن المباراة بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة حيث اثبتت الأشعه انه سيغيب بسببه لمدة 15 يوم، كما تشهد قائمة الأهلي غياب ياسر ابراهيم الذي يعاني من الاصابه بمزق في العضله الخلفيه وكريم فؤاد الذي يغيب بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي ويغيب ايضًا يحيى عطية الله عن الأهلي أمام الزمالك بسبب الإصابة.

فيما يغيب عن الزمالك الذي يطمع في تقليص الفارق مع الاهلي وبيراميدز ومواصلة سعيه لتحقيق لقب الدوري العديد من اللاعبين وابرزهم ناصر ماهر الذي يغيب للايقاف ثلاث مباريات تنتهي بلقاء الأهلي، ومحمود جهاد المنضم حديثا لصفوف الفريق الابيض قادما من فاركو بسبب الاصابه التي تعرض لها 

فيما يغيب ايضا الظهير الأيسر أحمد فتوح بسبب الاصابه ايضا وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يغيب لعدم الجاهزية الفنيه فيما لم يتحدد موقف مصطفى شلبي الذي يعاني من الاصابه الا ان هناك أخبار داخل القلعه البيضاء تفيد بإمكانيه مشاركته باللقاء. 

ماذا قدم الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة المرتقبة؟ 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف. 

 فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة غيابات الاهلي

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