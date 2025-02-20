قصة أغنية "60 دقيقة حياة" من الحذف حتى الوصول لساحات القضاء

على مدار السنوات الماضية، كانت أغنية 60 دقيقة حياة للفنانة أصالة واحدة من أكثر الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا بين جمهورها، لكنها مؤخرا اختفت فجأة، وتم الكشف أن هذا الاختفاء مرتبط بمشكلات بين أصالة وطليقها المخرج طارق العريان.

وفي السطور القادمة، نستعرض رحلة الأغنية منذ إصدارها وحتى عودتها إلى الواجهة، مع تسليط الضوء على أسباب حذفها وكواليس عودتها.

تفاصيل أغنية 60 دقيقة حياة

في عام 2015 طرحت المطربة أصالة نصري ألبومها "60 دقيقة حياة" وكان “الهيد” أغنية تحمل نفس الاسم، وحقق الألبوم رقما قياسيا من المشاهدات على موقع اليوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها وقتها.

وبالرغم من الانفصال الذي تم بين الفنانة أصالة وطليقها طارق العريان إلا أن الأغنية ظلت متاحة ليستمع إليها الجمهور.

ومؤخرا تفاجيء الجمهور بحذف الأغنية من على اليوتيوب، وكشف المخرج والمنتج طارق العريان عن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، عقب انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا.

وقال العريان في بيان أصدره أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه الأوراق الرسمية التى تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

كما أضاف العريان أنه حاول حل النزاعات على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.

واستكمل العريان في بيانه أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال وكان أول رد من يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".

مؤكدا أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية مادامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعا.

عودة أغنية 60 دقيقة حياة

وبعد الحذف عادت الأغنية من جديدة على موقع يوتيوب، حيث أعلن أنس نصري، شقيق النجمة أصالة، عن عودة الأغنية عبر قناتها على YouTube، بعدما حذفها المنتج والمخرج طارق العريان، زوجها السابق.

وخرج المخرج والمنتج طارق العريان، عن صمته، للحديث عن عودة أغنية "60 دقيقة حياة" للنجمة أصالة مرة أخرى على موقع YouTube بعد حذفها بناء على طلبه بصفته المنتج.

في هذا السياق، قال طارق العريان: "أنا بقالي خمس سنين بحاول أدخل أصدقاء مشتركين بينا، بالعكس هما رافضين تمامًا لأن في تفاصيل كتيرة بعد الانفصال إحنا متكلمناش فيها، حاولت كتير جدًا بس مفيش فايدة، أنس نصري شقيق أصالة قعدت معاه مرة وهو بنفسه قال لي طلعني برة الموضوع"، حسب تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي".

طارق العريان يعلن اللجوء للقضاء

وتابع طارق العريان: مستغرب إنه هو اللي بيتكلم، لإن بقالي خمس سنين بحاول عن طريق ناس كتير، بس مفيش أمل، وعلى يوتيوب قالوا إن الأغاني مش ليك، رغم إن معايا الأوراق وكل حاجة، بس هدخل القضاء، مش عشان يوقف الأغنية، لكن عشان يتحسب لمين.

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