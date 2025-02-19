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ثقافة وفنون

طارق العريان يكشف مفاجأة حول صراعه مع أصالة بسبب "60 دقيقة حياة"

أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان

خرج المخرج والمنتج طارق العريان، عن صمته، للحديث عن عودة أغنية "60 دقيقة حياة" للنجمة أصالة مرة أخرى على موقع YouTube بعد حذفها بناء على طلبه بصفته المنتج.

 

في هذا السياق، قال طارق العريان: "أنا بقالي خمس سنين بحاول أدخل أصدقاء مشتركين بينا، بالعكس هما رافضين تمامًا لأن في تفاصيل كتيرة بعد الانفصال إحنا متكلمناش فيها، حاولت كتير جدًا بس مفيش فايدة، أنس نصري شقيق أصالة قعدت معاه مرة وهو بنفسه قال لي طلعني برة الموضوع"، حسب تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي".

وتابع طارق العريان: مستغرب إنه هو اللي بيتكلم، لإن بقالي خمس سنين بحاول عن طريق ناس كتير، بس مفيش أمل، وعلى يوتيوب قالوا إن الأغاني مش ليك، رغم إن معايا الأوراق وكل حاجة، بس هدخل القضاء، مش عشان يوقف الأغنية، لكن عشان يتحسب لمين.

 

يذكر أن أنس نصري، شقيق النجمة أصالة، أعلن عن عودة أغنية "60 دقيقة" عبر قناتها على YouTube، بعدما حذفها المنتج والمخرج طارق العريان، زوجها السابق.

 

وكان طارق العريان بعدما حذف "60 دقيقة حياة"، كشف أن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، وقال العريان في تصريحات خاصة من مكتبه الإعلامي أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه ورق رسمي يثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

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