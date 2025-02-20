ارتفاع التضخم في الكويت إلى 2.5% خلال يناير الماضي
كشفت الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" في دولة الكويت خلال يناير الماضي إلى 2.5% ليسجل 135.4 نقطة، بضغط زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والكساء وملبوسات القدم.
ارتفاع التضخم في الكويت
جاء ارتفاع التضخم مع زيادة أسعار الأغذية والمشروبات 5.2% وارتفاع الكساء وملبوسات القدم 4.8% وزيادة خدمات المسكن والصحة 0.9% و3.99% على التوالي، كما زادت أسعار السلع والخدمات 5.17%، وفي المقابل تراجع النقل 1.26%.
الرقم القياسي للمستهلك في الكويت
وزاد الرقم القياسي للمستهلك في الكويت دون الأغذية والمشروبات في يناير 1.86%، فيما ارتفع 3.14% باستثناء خدمات السكن.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين زيادة 0.15% مقارنة بديسمبر الماضي.
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