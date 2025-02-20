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قتلهم نتنياهو، قسامي مبتور الساق يشارك في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

عملية تسليم جثامين
عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، فيتو

تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، أمام لافتة كبيرة كُتب عليها "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي بصواريخ الطائرات الحربية الصهيونية" تم تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين، حيث وضعت الجثامين في توابيت عليها اسم وصورة القتيل الإسرائيلي، وكتب عليها "ومن الطرف الأخر القاتل (نتنياهو، جالانت، هاليڤي).

مشهد مؤثر في عملية تسليم جثامين الاحتلال الإسرائيلي

وكان من المشاهد المؤثرة في عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين ظهور أحد مقاتلي كتائب القسام، الذي بُترت ساقه خلال الحرب، وهو يشارك في تسليم جثامين أسرى الاحتلال رافعًا عبارة "اليوم التالي للطوفان".

مقاتل قسامي مبتور الساقين في تسليم جثامين الأسرى، فيتو
مقاتل قسامي مبتور الساقين في تسليم جثامين الأسرى، فيتو


وقدمت المقاومة الفلسطينية في غزة رسالة خلال تسليم جثامين 4 أسرى "إسرائيليين" قتلوا في قصف لجيش الاحتلال تؤكد فيها أن "عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت"، حيث وضعت اللافتة على منصة تسليم جثامين أسرى الاحتلال الأربعة في بني سهيلا شرق خانيونس.

أجواء غائمة تسيطر على مشهد تسليم جثامين الأسرى

وبدأت مراسم تسليم جثامين الأسرى الأربعة في جو غائم مليء بالأمطار، حيث وقعت كل من حركة حماس ومندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وثائق تسلم الجثامين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

منصة تسليم جثامين الأسرى، فيتو
منصة تسليم جثامين الأسرى، فيتو


كما حذرت حركة حماس، من محاولة استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها  بالقوة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها وقوع خسائر في صفوف الأسرى، وقد تصل لحد قتلهم بأيدي قوات الاحتلال.
وأشارت حركة حماس إلى أن حصول الإحتلال على أسراه يكون فقط بالتبادل، وهو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأسرى الأربعة القتلى احتجزوا شرق خان يونس في منطقة عمل فيها جيش الاحتلال 4 شهور تقريبًا.

تسليم أسرى الاحتلال في اليوم 33 من اتفاق وقف الحرب

جدير بالذكر أن عملية تسليم الأسرى الأربعة حدثت في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتحدث عملية تسليم جثامين الأسري مقابل الإفراج عن 25 من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

التوقيع على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، فيتو
التوقيع على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، فيتو


وقال الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، إنه سيتم اليوم الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وحملت حركة حماس، في بيان لها صباح اليوم، مسئولية قتل الأسرى لجيش الاحتلال الاسرائيلي قائلة: إن "جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا".

إحدى اللافتات في تسليم جثامين الأسرى، فيتو
إحدى اللافتات في تسليم جثامين الأسرى، فيتو


وتابعت حماس بيانها قائلة: "المجرم نتنياهو يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم".
 

وصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة

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