علم مصر يتصدر التريند بعد توسطه منصة تسليم الأسرى، والفلسطينيون: المصريون شركاء الدم والقضية

تصدر علم مصر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد ظهورة واضحًا أثناء تسليم كتائب القسام لأسرى الاحتلال الإسرائيلي الثلاثة اليوم، وبعد التهديدات المتواصلة بتهجير الفلسطينيين من القطاع، والذي رفضته مصر بشدة.

ظهور علم مصر أثناء تسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي

وظهر علم مصر في منتصف لافتة كبيرة أثناء تسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وكتب على رأس اللافته "نحن الجنود يا قدس فاشهدي"، توسط اللافتة العلم المصري بشكل واضح، كما ظهرت لافتة أخرى كُتب عليها "لا هجرة إلا للقدس"، في تأكيد واضح لرفض تهجير الفلسطينيين في أي بلد أخرى، مؤكدين على الموقف المصري حيال ذلك، وأنهم باقين في غزة.

ظهور علم مصر وسط منصة تسليم الأسرى، فيتو

ظهور علم مصر يتوسط أحد جنود كتائب القسام، أثناء توقيع مندوبة الصليب الأحمر على قرار الإفراج عن الأسرى الإسرائليين، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن المقاومة تؤكد على الدور المصري ودور الدول العربية في مساندة الفلسطينيين ورفض التهجير من قطاع غزة.

ظهور علم مصر إشارة لا يلتفت إليها المحرضون

وقال البلوجر الفلسطيني أياد هاجر: "على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين، عنوان عريض "نحن الجنود يا قدس فاشهدي." في الصورة، يظهر مقاتلون يحملون أعلام الدول العربية فقط، وتظهر أعلام واضحة مثل علم مصر والسعودية. هذه الإشارات والصورة لا يلتفت إليها المحرضون. المقاومة تسعى دائمًا إلى التوازن في علاقاتها مع كل من يدعم حقها في ممارسة المقاومة. فهي أكثر من ينادي بالبعد والعمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، وتحتاج إلى دعم الجميع، ولا يضطرها إلى مواقف معينة إلا التنكر لها ولحقها في مواجهة الاحتلال."

ظهور علم مصر، فيتو

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "علم مصر حاضر وسط التسليم الاسرى وفى لوحة الوصول للقدس.. تحيا غزة وتحيا المقاومة".

وقال البلوجر الفلسطيني إسلام: "اهتمام المسؤليين عن الحاجات دي مبهر الصراحة، علم مصر موجود والسعودية وكام دولة".

دور مصر في رفض التهجير

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "رغم تهديدات ترامب ومحاولات نتنياهو.. استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة اليوم السبت.. المقاومة أظهرت علم مصر في عملية التسليم للتأكيد على دور مصر فيرفض التهجير"

ظهور علم مصر في تسليم الأسرى، فيتو

وقال الللوجر بلال البخاري: "منصة تسليم الأسرى تتزين اليوم بأعلام مصر ولبنان والسعودية والجزائر واليمن والعراق والأردن باتجاه القدس، ومن اللافت غياب العلم الإيراني من التصميم على غير العادة."

أما الناشط الفلسطيني عبد الرحمن فقال: "علم العظيمة مصر في الخلفية لمنصة تسليم الأسرى الإسرائيليين.. نحن لا ننسى الإخوة، شركاء الدم والقضية رمزيات ودلالات مهمة."

المقاومة تظهر هيبة علم مصر

وقال البلوجر شادي جاهين: "اليوم تظهر المقاومة لـ علم مصر هيبته، فشكرًا لهم"

وعلقت البلوجر هاجر سعيد قائلة: "دموع، رغبة عارمة في البكاء لما شوفت علم مصر! يارب بلدنا وناسنا وأهلنا يارب، الله ينصرهم ويؤيدهم بنصره وعِزته رغم أنف المتجبرين."

ظهور علم مصر في تسليم الأسرى الإسرائيليين، فيتو

أما الناشطة سامية خيرت عبد الله فعلقت قائلة: "عيشوا كراما تحت ظل العلم.. علم مصر اللهم لا تكتب لهذه الراية إلا العلو دائما تحيا مصر.. من تريدون أن يظهر علمه إن لم يكن هذا العلم الفخم والذي يدل على ترفع أهله عن الصغائر... لا عن ضعف ولكن عن قوة وإيمان نرجو أن يعامل أهل مصر بما يستحقون"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.