الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مسئول بشركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على مواطنين في مدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة مسئول في شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة".

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (3 أشخاص) و(موظف بالشركة محل الشكوى)، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة على توفير فرص وعقود عمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول أمن القاهرة

مواد متعلقة

ما هي عقوبة جرائم الإحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك ؟

الاحتيال على الطريقة الهندية، ملياردير هندي متهم بالرشوة في أمريكا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بيبسي تقرر رفع سعر مشروب ستينج للطاقة بداية من هذا الموعد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025

أول رد من الحرس السويسري على تقارير الاستعدادات لجنازة البابا

نتنياهو يتراجع عن المشاركة في مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة

منوعات

المزيد

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

كيفن سبيسي يرد على اتهامات جاي بيرس (فيديو)

بينها النووي، فلكيون يكشفون عن الخيارات التصدي لـ كويكب يتجه إلى الأرض

دراسة خطيرة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنويا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 20-2-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 20-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة للطلاب العائدين من الخارج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

«والتفت الساق بالساق»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح هول الموت وشدته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية