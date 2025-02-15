السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس مسئول بشركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على مواطنين في مدينة نصر

متهم
متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مسئول في شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة".

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (3 أشخاص) و(موظف بالشركة محل الشكوى)، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة على توفير فرص وعقود عمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول أمن القاهرة

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