التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شقة بحدائق القبة
كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم أنه لا توجد شبهة جنائية.
وتبين من المعاينة أن ماسا كهربائيا بالوصلات وراء اندلاع النيران.
حريق شقة بحدائق القبة
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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