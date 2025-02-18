الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في حدائق القبة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت  نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بدائرة القسم لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

حريق شقة بحدائق القبة

 وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسباب الحرائق
1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية
1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل.

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نيابة حدائق القبة غرفة عمليات نجدة القاهرة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

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