تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة سرقة حقيبة أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالى، بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام دراجة نارية تم ضبطها، وذلك بأسلوب التتبع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه و2 هاتف محمول من متحصلات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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