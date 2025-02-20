الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عيار 21 يسجل هذا الرقم.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

استقرت أسعار الذهب في مصر، بشكل ملحوظ ببداية تعاملات اليوم الخميس 20-2-2025 داخل الأسواق، بعد حالة التذبذب التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “فيتو” سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2025..

أسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4737 جنيها "بيع “، 4708 جنيهات “شراء”.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو “4145 جنيها ”بيع"، 4120 جنيها “شراء”.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3552 جنيها “بيع”، 3531 جنيها “شراء”.

أسعار الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2763 جنيها “بيع”، 2746 جنيها “شراء”.
 

أسعار الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2368 جنيها “بيع”، 2354 جنيها “شراء”.

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33160 جنيها “بيع”، 32960 جنيها “شراء”.
 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

يعد الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، عيار 18 وصل لكام؟

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

مواد متعلقة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، عيار 18 وصل لكام؟

الأكثر قراءة

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وأستون فيلا

أول رد من الحرس السويسري على تقارير الاستعدادات لجنازة البابا

منافس ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 7 أصناف منها الثوم وانخفاض الباذنجان البلدي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض البوري وقشر بياض

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هاتريك مبابي أمام مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

بينها النووي، فلكيون يكشفون عن الخيارات التصدي لـ كويكب يتجه إلى الأرض

دراسة خطيرة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنويا

في شكوى غريبة، سيدة تقاضي عيادة تخصيب صناعي بسبب لون بشرة الطفل

لحظة سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 20-2-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 20-2-2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها لقاء القمة.. مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والتفت الساق بالساق»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح هول الموت وشدته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية