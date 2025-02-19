الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، عيار 18 وصل لكام؟

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر الذهب في السعودية، شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بختام حركة التعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بجميع الأعيرة. 

 

سعر الذهب في السعودية

وفي ما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

اقرأ التالي: ارتفاع أسعار الذهب اليوم، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

 

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

 

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

352 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

308 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

264 ريالًا للبيع

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

 تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عيار 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي. 

 

<span style=
سعر الذهب في السعودية

الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 والاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الذهب عيار 24 في السعودية سعر الذهب عيار 21 في السعودية سعر الذهب عيار 18 في السعودية سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

مواد متعلقة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025

ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

ارتفاع سعر الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

بعد سقوط قتلى وجرحى في الجيش الكويتي، حالة حزن عارمة تجتاح البلاد

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

أيندهوفن يجبر يوفنتوس على أشواط إضافية في دوري أبطال أوروبا

بمشاركة مرموش، ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

فورت نوكس، قصة أكبر خزينة ذهب سرية في العالم

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية