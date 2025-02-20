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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة ميكروباص متهم بإصابة سيدة في حادث بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق سيارة ميكروباص متهم بالاصطدام بسيدة مما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشف تقرير معمل السموم لعينة تم أخذها من دماء المتهم إيجابيتها وأنها تحتوي على مخدر الحشيش.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة سيدة من ذوي الهمم لقيام قائد سيارة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها وهروبه حال سيرها أسفل كوبري عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بالدوران أسفل الكوبرى محل البلاغ فوجئ بالسيدة المذكورة تصطدم بالباب الخلفى لسيارته فقام بالترجل من السيارة وعقب الاطمئنان عليها انصرف من محل البلاغ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح عين شمس وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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