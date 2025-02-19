الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات البحرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث طريق الواحات البحرية
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بإنقلاب سيارة أعلى طريق الواحات البحرية، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انقلابها وإصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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