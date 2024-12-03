بالتزامن مع انطلاق أول أيام معرض فوود أفريكا.. 500 مليار جنيه حجم استثمارات الصناعات الغذائية في مصر.. وارتفاع الصادرات إلى 4.6 مليار دولار خلال 2024

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء، وتكمن أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية.

مستهدفات خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الغذائية

ويمثل المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات التصدير في مصر

ويُعَد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات التصدير في مصر، وتولي وزارة الصناعة اهتماما كثيرًا بقطاع الصناعات الغذائية لما له من أهمية كبيرة واستراتيجية وهناك عدد من المحاور الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية

وتحرص وزارة الصناعة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وكذا توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر

وتمثل مصر محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ويصل استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 23.2 من حجم العمالة فى مصر.



ويمتلك قطاع الصناعات الغذائية في مصر إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

صادرات الصناعات الغذائية خلال 2024

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ، أن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

أهم السلع الغذائية المصدرة من يناير إلى سبتمبر 2024

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024 جاءت كالتالى:

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2- صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%.

3- صادرات الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

4- صادرات السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

5- صادرات عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%.

6- صادرات زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%.

7- صادرات بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

8-صادرات خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

9-صادرات زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%.

10- صادرات بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%.

يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%.

أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%.

فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%.

الاردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%.

المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%.

إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%.

وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية

1- تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%.

2- يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

3- الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%.

4- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%.

5- باقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال 2024

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 ملايين دولار.

يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار.

أمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار.

إسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار.

السعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار.

فلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار.

البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار.

الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار.

ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار.

وفي المركز العاشر الإمارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

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