بالأرقام، أهم الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للقارة الأوربية

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن أهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي من سبتمبر 2023 إلى أغسطس 2024".

وجاءت أهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي فقد تصدرت القائمة صادرات الموالح بكمية وصلت إلى 771 ألف طن بقيمة 335 مليون دولار.

تليها صادرات البطاطس بكمية وصلت إلى 557 ألف طن بقيمة 234 مليون دولار.

البطاطا الحلوة بكمية وصلت إلى 167 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار.

الفاصولياء الجافة بكمية وصلت إلى 147 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار.

البصل الطازج بكمية وصلت إلى 109 ألف طن بقيمة 47 مليون دولار،.

العنب بكمية وصلت إلى 96 ألف طن بقيمة 204 مليون دولار.

وقال التقرير إن مصر تعد أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للخضر والفاكهة علي مستوي العالم خاصة للقارة الأوروبية

وزير الزراعة: الحكومة توفر الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين الزراعيين

وزير الزراعة: الحكومة توفر كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين

وتشمل هذه الجهود تحسين شبكات الري والصرف الزراعي، وتطوير منظومة النقل والتخزين والتبريد، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المزارعين، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الزراعية

وأضاف إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط طموحة، لمضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الاستثمارات في مشروعات التصنيع الزراعي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وقال إن هناك تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

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