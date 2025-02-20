طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل 80 باكو (صور)

مسلسل 80 باكو، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل 80 باكو البوسترات الفردية لأبطال العمل الذي سينافس ضمن منافسات شهر رمضان المقبل، وكانت في مقدمتهم الفنانة هدى المفتي.

وسبق أن نشرت الفنانة هدى المفتيصورة تجمعها ببطلات مسلسل 80 باكو، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلقت هدى على الصورة عبر حسابها على تطبيق انستجرام قائلة: “صباح الخير من 80 باكو".

وكانت منصة “شاهد” قد طرحت مؤخرا البوستر الرسمي لمسلسل “80 باكو”، الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام هذا التعليق مع البوستر: “جوازة بوسي واقفة على 80 ألف جنيه.. يا ترى هتجمعهم ازاي؟.. انتظروا مسلسل 80 باكو يعرض مجانا وحصريا على شاهد”.

وتصدرت هدى المفتي البوستر وحولها نجوم آخرين وظهرت في هيئة فتاة ترتدي “طرحة” على شعرها وتقف انتصار وراءها وهي تحمل البخور.

تفاصيل مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو سيكون ضمن الأعمال التي ستنافس في ماراثون رمضان الدرامي 2025، وهو من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، ومن تأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

ومسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه سيتكون من 15 حلقة، وستدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الذين يجتمعون في مكان عمل واحد ويخوضون مغامرة لجمع مبلغ مالي.

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