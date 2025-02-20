دوري أبطال أوروبا، اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا، اكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي (دور الـ16)، من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائية 8 فرق هي، ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني وليل الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

وعبر الملحق تأهلت فرق، بايرن ميونخ الألماني على حساب سلتيك وبنفيكا البرتغالي على حساب موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي على حساب أتلانتا الإيطالي وفينورد الهولندي على حساب ميلان الإيطالي إلى ثمن النهائي.

كما تأهلت فرق، بروسيا دورتموند الألماني على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وريال مدريد الإسباني على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي على حساب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي على حساب بريست الفرنسي.

قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16

ليفربول الإنجليزي

برشلونة الإسباني

أرسنال الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ليفركوزن الألماني

ليل الفرنسي

أستون فيلا الإنجليزي

فينورد الهولندي

بايرن ميونخ الألماني

كلوب بروج البلجيكي

بنفيكا البرتغالي

بروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني

أيندهوفن الهولندي

باريس سان جيرمان الفرنسي

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام غدا الجمعة قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقًا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

1 – ليفربول

2 – برشلونة

3 – آرسنال

4 – إنترميلان

5 – أتلتيكو مدريد

6 – باير ليفركوزن

7 – ليل

8 – أستون فيلا.

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