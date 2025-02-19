بمشاركة مرموش، ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ريال مدريد على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي أهداف ريال مدريد الثلاثة في الدقيقة 4 و33 و61.

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي | كيليان مبابي يٌشعل القمّة ! النجم الفرنسي يرفع الكرة بحارس سيتي إيديرسون ويعلن افتتاح النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 4🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/bHK1P2FRo7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي | هجمة منظّمة رائعة لريال مدريد يترجمها مبابي إلى هدف جميل في الدقيقة 33🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/wSmYRQqscX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي | مبابي لا يهدأ ! النجم الفرنسي يبصم على الـ"هاتريك"في الدقيقة 61🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/unU7DsxKuM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

وسجل هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد اللاعب جونزاليس في الدقيقة 2+90.

هدف مانشستر سيتي الوحيد عن طريق نيكو غونزاليس #ريال_مدريد_مانشستر_سيتيpic.twitter.com/f8h39vhqVY — الكلاسيكو | ElClasico (@clasico_arabi) February 19, 2025

وكان مانشستر سيتي تلقي الهزيمة أمام ريال مدريد، في ذهاب الملحق على ملعب "الاتحاد" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، سافينيو، برناندو سيلفا

خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أسينسيو، روديجر، فالفيردي.

خط الوسط: تشواميني، داني سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، مودريتش، إبراهيم دياز، أردا جولر، ألابا، كامافينجا، فران جارسيا، فاييخو، إندريك، لوكاس فاسكيز.

ويتأهل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، حسب قرعة يوم الجمعة المقبل.

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