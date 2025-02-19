الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "فيلا بارك" في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويفتقد ليفربول أمام أستون فيلا خدمات لاعب الفريق كودي جاكبو للإصابة، وكذلك جو جوميز.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كورتيس جونز، جوتا.

 

الصورة

وتم تبكير موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في البريميرليج بعدما تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو، حيث سيخوض ذلك اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس المقبل.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي  

تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا 

تُذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 38 نقطة في المركز التاسع.

وفاز ليفربول في مباراة الدور الأول ضد أستون فيلا على ملعب "الأنفيلد"، هذا الموسم، بهدفين دون رد.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا 

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفا.

تصريحات أرني سلوت عن مباراة أستون فيلا

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بفريق أستون فيلا ويعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة.

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة.

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أما تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا ليفربول أمام أستون فيلا ليفربول واستون فيلا مباراة أستون فيلا ضد ليفربول مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول مباراة ليفربول وأستون فيلا موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا موعد مباراة ليفربول

مواد متعلقة

الزمالك يبدأ معسكره المغلق بالإسماعيلية قبل مواجهة الأهلي في القمة (صور)

ثنائي الأهلي ولاعب بيراميدز في التشكيل المثالي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بلافتة الكرة الذهبية، جماهير مانشستر سيتي تستفز ريال مدريد من جديد

الدوري السعودي، إصابة جديدة تضرب صفوف النصر قبل لقاء الاتفاق

الأكثر قراءة

قتلى ومصابون في الجيش الكويتى، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي وتبعد نجم الفريق عن المشاركة أمام الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

مناطق تحت تأثير الأمطار غدا الخميس، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستفيد من حادثة تغيير القبلة في واقعنا المعاصر؟، خالد الجندي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

المزيد
الجريدة الرسمية