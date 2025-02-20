أيندهوفن يجبر يوفنتوس على أشواط إضافية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، نجح أيندهوفن الهولندي في فرض الأشواط الإضافية على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليظل التعادل مسيطرًا على المواجهة التي أقيمت على ملعب "فيليبس"، ضمن إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم إيندهوفن بالهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق إيفان بيريسيتش، ثم تعادل يوفنتوس في الدقيقة 65 عن طريق تيموثي وياه.

وفي الدقيقة 74 نجح اللاعب إسماعيلي سيباري في إحراز هدف التقدم الثاني لصالح إيندهوفن.



وكان أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة بي إس في إيندهوفن في إياب الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وأيندهوفن، وإليكم تشكيل يوفنتوس:

يوفنتوس الايطالي، فيتو

تشكيل يوفنتوس ضد أيندهوفن

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: وياه، جاتي، فيجا، كيلي.

خط الوسط: لوكاتيللي، كوبماينرز، كونسيساو، ماكيني، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: كولو موانى.

تشكيل أيندهوفن أمام يوفنتوس

فيما يدخل ايندهوفن مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز.

خط الدفاع: ريتشارد ليدزما، ريان فلامينجو، أوليفييه بوسكالي، ماورو جونيور.

خط الوسط: جيردي شوتن، جوي فيرمان، ايفان بيريسيتش، اسماعيل صيباري، نوا لانج.

خط الهجوم: لوك دي يونج.

يسعى يوفنتوس لتكرار فوزه على مضيفه بي إس في آيندهوفن اليوم الأربعاء في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لحصد بطاقة العبور للدور القادم.

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