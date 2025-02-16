الأحد 16 فبراير 2025
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الخيبة بـ«الويبة» في البيت الأسود!

اكتشاف مهم قدمه الريس ترامب وأبلغ به الصحافة ووسائل الإعلام العالمية.. ويؤكد أن البيان الذي قدمته المقاومة الفلسطينية وما فعلوه علي الأرض يختلف عما قالوه الأسبوع الماضي عن الرهائن! ثم يكمل: الإسبوع الماضي قالوا لن نفرج عنهم وأمس أفرجوا عنهم!


هذه الكلام العبثي يجيء بعد الوعيد الذي قاله ترامب وتوعد فيه الفلسطينيين بتحويل قطاع غزة إلي جحيم إذا لم يتم الإفراج عن كل -كل- الرهائن قبل حلول السابعة مساء أمس بتوقيت إسرائيل علي حد وصفه.. العدو الصهيوني علي حد وصفنا! وهو ما لم يحدث.. ولم تلتزم المقاومة إلا باتفاق الهدنة!


الآن نسأل: ألا يوجد واحد -واحد فقط- في البيت الإسود الأمريكي يبلغ رئيس الولايات المتحدة بالمعلومات الصحيحة؟ وأن المقاومة قالت إنها ستؤجل الإفراج عن الأسرى بسبب تعنت العدو في تنفيذ التزاماته؟! وألم يبلغه أحد أن التعنت ثابت ويشهد عليه العالم وتشهد عليه المعدات والخيام والوحدات السكنية الجاهزة التي تقف عند رفح دون دخولها للقطاع؟!  

ألم يبلغه أحد أنه رغم ذلك سعت مصر ومعها قطر وبمساعي مكوكية وجهد خرافي لتثبيت الهدنة؟! ونجحتا؟! وبالتالي نفذت المقاومة  نصيبها من الاتفاق!
 

هزيمة ترامب في أولى معاركه!

تقبيل المعلم في الشرقية وتعذيب الحرامي في البحيرة.. ماذا جرى؟!

 

ألا توجد دوائر معلومات ولا مراكز إعلام في البيت المخروب المذكور ولا مستشارين إعلاميين ولا 
أي شيء علي الإطلاق؟ طيب إذا كان ذلك كذلك.. ألا يتابع ترامب أي وسيلة إعلامية؟ وفيها قالوا إنه توعد وهدد ولم يفعل أي شئ؟! أم أنه يخلط الهبل بالشيطنة؟!
إيه كل الخيبة دي!

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اتفاق الهدنة المقاومة الفلسطينية العدو الصهيوني الهدنة الفلسطينيين الولايات المتحدة فلسطين قطاع غزة ترامب الإفراج عن الأسرى فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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