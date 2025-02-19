أخبار الرياضة اليوم: ضربة قوية للأهلي قبل مباراة القمة.. مكافآت مالية للاعبي الزمالك للفوز على الأحمر.. وقرارات قوية لاتحاد الكرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:





إصابة أفشة في مران الأهلي

أجري محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته اليوم في مران الأهلي الجماعي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة التي أجراها محمد أفشة إصابته وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلي 15 يوما ما يعني تأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك.

ثلاثي الزمالك في التشكيل المثالي للكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وشهد التشكيل المثالي للكونفدرالية تواجد 3 لاعبين من نادي الزمالك وهم؛ سيف الدين الجزيري وأحمد زيزو وحسام عبد المجيد، فيما تواجد لاعب واحد من المصري وهو فخر الدين بن يوسف.

الزمالك يبدأ معسكر القمة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية؛ استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الزمالك تدريباته على استاد هيئة قناة السويس الجديد، وينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة على أن ينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعدادًا للقاء الأهلي.

ثنائي الأهلي في تشكيل دوري الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا قبل سحب قرعة دور ربع النهائي غدا.

تشكيل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وضم التشكيل ثنائي الأهلي وسام أبوعلي وإمام عاشور بالإضافة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

مكافأت للزمالك

رصدت إدارة نادي الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة مالية مغرية تبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب في حالة تحقيق الفوز على الأهلي يوم السبت القادم في المباراة المرتقبة بالدوري المصري.

تأتي هذه المكافأة كحافز إضافي للاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أقصى ما لديهم في هذه القمة المرتقبة، والتي تمثل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق بالدوري.

قرارات هامة من مجلس إدارة اتحاد الكرة

- تعيين أوسكار رويز المحاضر الدولي في التحكيم رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتبارًا من أول مارس المقبل.

- تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

- التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة لنسخ ٢٠٢٧، ٢٠٢٩، ٢٠٣١.

- تكليف الكابتن حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب للقاء منتخب أثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

- تكليف المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة تصفيات الأمم الأفريقية.

- تكليف السيد وليد درويش عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب الوطني تحت ١٧ سنة إلى المغرب للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

- الموافقة على برنامج إعداد المنتخبين الوطنيين تحت ٢٠، ١٧ سنة حتى مشاركتهما في نهائيات بطولتي الأمم الأفريقية.

- تكليف الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للمحليين.

- الاشتراك في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للمحليين وتشكيل منتخب وطني للمشاركة من لاعبي دوري القسم الثاني وبعض لاعبي دوري القسم الأول وتكليف لجنة المسابقات بإعادة تنظيم المسابقة في ضوء مواعيد الارتباط بتصفيات البطولة.

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