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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن الدين العام

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فيتو

حجم الديون، علق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على حجم الدين العام قائلا: “لدينا دين عام كبير وتضخم وخلل هيكلي في آلية اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته”، موضحا أن الدين العام حوالي 100% من الناتج المحلي.

 

القدرة على سداد الديون

وأضاف هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن العبرة ليست بحجم الدين ولكن بالقدرة على السداد وهناك دول كبرى مثل الصين وأمريكا عليها ديون ولكن عندها القدرة على السداد، لافتا إلى أن سبب العجز المالي هو طباعة النقود وانفاق حكومي أكثر من اللازم.

 

السبب في زيادة التضخم

وأشار هاني توفيق، إلى أن الإشكاليات الاقتصادية مرتبطة بحجم الدين وليس مدى القدرة على سداده وحجم العجز الداخلي بالجنيه المصري يزداد يوميا، موضحا زيادة المعروض من الجنيه المصري مع ضعف الإنتاج يتسبب في زيادة التضخم.

في وقت سابق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية، ونجحت في تخفيض الديون إلى 89% من الناتج المحلي ونستهدف الوصول بها إلى أقل من 80% خلال السنوات المقبلة.

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