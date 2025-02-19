الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يحدد 3 شروط لخفض الدين الخارجي

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

الديون، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الموقف من الدين الخارجي، مؤكدًا أنه تم خفض الدين لـ 153 مليار دولار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نستهدف وجود سقف للدين الخارجي، ومصر ملتزمة بكل المستحقات اللي عليها ونتحرك ووضعنا رقم محدد للدين ونتحرك صعودا وهبوطا قريبا من هذا الرقم، ونأخذ الدين للنزول على المدى المتوسط وهذا جزء من رؤية الحكومة".


 

وأوضح: "زيادات الصادرات وعوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس لطبيعتها ستؤدي إلى تراجع الدين الخارجي".

 


وتابع: فقدنا أكثر من 7 مليارات دولار من عوائد قناة السويس، ونتحمل صدمات معينة خارجة عن قدرة الدولة وإرادتها، ونتحرك وفقا لمحددات مع البنك المركزي.
 

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