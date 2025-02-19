الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بمدينة 15 مايو

القبض على المتهم
القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري أثناء مشاجرة بينهما في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

مشاجرة مدينة 15 مايو

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وإصابة أحدهما بطلق ناري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

 

وبإجراء التحريات تبين أن القتيل يدعى “مصطفى على” 23 سنة، نشبت بينه وآخر مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما، وتطورت الى مشادة بالأيدي أطلق خلالها المتهم عيارا ناريا تجاه المجنى عليه فأصابه  وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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