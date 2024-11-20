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حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ9 مصابين بحادث انقلاب سيارة في مدينة 15 مايو

حادث، فيتو
حادث، فيتو

استعلمت نيابة مايو والتبين الجزئية عن الحالة الصحية لـ 9 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 15 مايو ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى مدينة 15 مايو

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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