الصحة العالمية تكشف خطورة استخدام المحليات غير السكرية في خفض الوزن

نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المحليات غير السكرية لضبط الوزن أو الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية.

ما هي المحليات غير السكرية؟

وقالت منظمة الصحة العالمية أن هذه المحليات غير السكرية تشمل:

١-أسيسولفام بوتاسيوم

٢- أسبرتام

٣- أدفانتام

٤-سكارين

٥- الستيفيا ومشتقاتها

خطورة المحليات غير السكرية

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تشير مراجعة أجرتها المنظمة إلى أن استعمال المُحليات غير السكرية لا يُظهِر أي فائدة على المدى الطويل في الحد من اختزان الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال.

وأكدت الصحة العالمية أنه قد يسبب الاستعمال الطويل الأجل للمحليات غير السكرية آثارًا غير مرغوب فيها، مثل زيادة خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ووفيات البالغين.

بدائل المحليات الصناعية

واوضحت ان استعمال المحليات غير السكرية لا يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق خفض في مدخول السكريات الحرة، فهناك بدائل مجدية تتوافق مع سمات النظام الغذائي الصحي، بما في ذلك استهلاك الأطعمة التي تحتوي على السكريات الطبيعية، مثل الفاكهة، والأطعمة والمشروبات غير المحلاة.

خلاف منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية

جدير بالذكر أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" وافقت على استخدام الأسبارتام منذ عقود، مؤكدة موقفها الثابت تجاه سلامة هذا المنتج على الرغم من التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي حذرت من خطورته.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان صادر عنها، إنها لا تتفق مع استنتاج منظمة الصحة العالمية بأن الدراسات تدعم تصنيف الأسبارتام على أنه مادة مسرطنة محتملة للبشر.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء في أمريكا في البيان الصادر عنها، أن الأسبارتام الذي يتم توصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه قد يكون مادة مسرطنة للإنسان لا يعني أنه مرتبط بالفعل بالسرطان.



وذكرت تقارير إعلامية أن الخلاف بين إدارة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العاليمة قد يتسبب في إثارة المزيد من الجدل في أوروبا، وسط مخاوف من ارتفاع المعدلات العالمية للسمنة ومرض السكري بالإضافة إلى تغيير تفضيلات المستهلكين إلى زيادة في الأطعمة والمشروبات الخالية من السكر ومنخفضة السكر.

ويعتبر الأسبارتام من أحد أهم المحليات الستة المعتمدة من قبل المنظمين الأمريكيين ويوجد آلاف من المنتجات الخالية من السكر، والصودا الخاصة بالحمية، والشاي، ومشروبات الطاقة وحتى الزبادي، كما أنها تستخدم لتحلية العديد من المنتجات الصيدلانية.

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