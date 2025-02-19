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رياضة

أهلي 2010 يخسر بخماسية أمام كولومبوس كرو في بطولة زد الدولية

أهلي 2010
أهلي 2010

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 أمام كولومبوس كرو الأمريكي بهدف مقابل خمسة، في مباراة الجولة الأولى من بطولة «زد» الدولية الودية للناشئين، التي تقام على ملاعب نادي زد بالشيخ زايد.

جاء هدف الأهلي في المباراة عن طريق أحمد شعراوي من ركلة حرة مباشرة.

ويشارك «أهلي 2010» في البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة أندية أستون فيلا الإنجليزي وكولومبوس كرو الأمريكي وفيسيل كوبي الياباني وأسيك أبيدجان الإيفواري وزد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة الثانية أمام أستون فيلا، ثم يواجه زد في الجولة الثالثة، ويلعب أمام فيسيل كوبي في الجولة الرابعة، قبل أن يلعب مباراة الجولة الخامسة والأخيرة أمام أسيك أبيدجان.

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الأهلي النادي الأهلي كولومبوس كرو الأمريكي أستون فيلا

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